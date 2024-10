In duemila per le strade scolastiche e contro lo smog (Di sabato 26 ottobre 2024) duemila persone, tra genitori e bambini di 25 scuole, hanno partecipato a Streets For Kids, la mobilitazione promossa da Clean Cities Campaign in Italia e in molte città europee per chiedere strade scolastiche, aria pulita, spazi per giocare e per socializzare e sicurezza stradale nei percorsi che quotidianamente i bambini percorrono da casa a scuola. Anche a Milano ha preso vita l’azione "unisci i puntini" per segnalare il percorso casa-scuola con i gessetti, prendendo spunto dal Belgio e dagli attivisti di La Ville Aux Enfants. Sono state organizzate oltre cento iniziative per chiedere più sicurezza, con blocchi del traffico automobilistico davanti alle scuole, attività per giocare in strada, pedalate “bike-to-school“ e pedibus con gruppi di genitori e bambini. Ilgiorno.it - In duemila per le strade scolastiche e contro lo smog Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024)persone, tra genitori e bambini di 25 scuole, hanno partecipato a Streets For Kids, la mobilitazione promossa da Clean Cities Campaign in Italia e in molte città europee per chiedere, aria pulita, spazi per giocare e per socializzare e sicurezza stradale nei percorsi che quotidianamente i bambini percorrono da casa a scuola. Anche a Milano ha preso vita l’azione "unisci i puntini" per segnalare il percorso casa-scuola con i gessetti, prendendo spunto dal Belgio e dagli attivisti di La Ville Aux Enfants. Sono state organizzate oltre cento iniziative per chiedere più sicurezza, con blocchi del traffico automobilistico davanti alle scuole, attività per giocare in strada, pedalate “bike-to-school“ e pedibus con gruppi di genitori e bambini.

