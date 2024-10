Terzotemponapoli.com - Il Napoli e l’Occasione di Allungare la Striscia di Vittorie

(Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi, ilha l’opportunità di prolungare la suadiconsecutive in campionato, affrontando un Lecce che si presenta in condizioni critiche. I partenopei, attualmente in un buon momento di forma, cercano di sfruttare questo match per consolidare la loro posizione in classifica e avvicinarsi ulteriormente agli obiettivi stagionali. Un Lecce in Difficoltà Il Lecce, al contrario, ha mostrato segnali di difficoltà nelle ultime partite, con prestazioni deludenti che hanno messo a dura prova la squadra. Le statistiche recenti non sono a loro favore, e il club giallorosso deve affrontare la sfida al Maradona con il peso di una serie di risultati negativi. Per il Lecce, quindi, la partita rappresenta un’importante occasione di riscatto, anche se affrontare ilin casa loro è sempre una prova impegnativa.