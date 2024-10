Giorgetti fa pace con Fmi: “L’Italia ha ricevuto elogi per il suo lavoro sul debito” (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Fondo monetario internazionale aveva criticato l'Italia per le sue mosse poco ambiziose in termini di Legge di Bilancio; Giorgetti, al vertice con Georgieva, direttrice del Fondo, ha però chiarito la questione permettendo ai successi del Paese di essere riconosciuti e apprezzati L'articolo Giorgetti fa pace con Fmi: “L’Italia ha ricevuto elogi per il suo lavoro sul debito” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Giorgetti fa pace con Fmi: “L’Italia ha ricevuto elogi per il suo lavoro sul debito” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Fondo monetario internazionale aveva criticato l'Italia per le sue mosse poco ambiziose in termini di Legge di Bilancio;, al vertice con Georgieva, direttrice del Fondo, ha però chiarito la questione permettendo ai successi del Paese di essere riconosciuti e apprezzati L'articolofacon Fmi: “haper il suosul” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fmi - Giorgetti : ”quando rinasco faccio l’economista del Fondo Monetario” - Washington, 25 ott. (askanews) – “Quando rinasco faccio l’economista del Fondo monetario internazionale”. E’ la replica ironica del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti alla richiesta di un commento sulle recenti osservazioni del Fmi, che ... (Ildenaro.it)

Profondo rosso per De Benedetti : Giorgetti pignora 6 - 6 milioni - L’Ingegnere ko in primo e in secondo grado nel contenzioso nel 2016: l’anno nero si chiude con una perdita di quasi 20 milioni (Ilgiornale.it)

Giorgetti pignora De Benedetti : conti in rosso - lo sprofondo dell'Ingegnere - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti "pignora 6,6 milioni di euro a Carlo De Benedetti", l'Ingegnere ed editore de Il Domani che così chiude "con una perdita di 19,7 milioni" il suo anno nero. La notizia è lanciata da Franco Bechis, ... (Liberoquotidiano.it)