Fossalunga, tutti i bambini delle elementari tornano a scuola in Pedibus (Di sabato 26 ottobre 2024) Continua a svilupparsi il Pedibus a Vedelago. Venerdì mattina, 25 ottobre, la ripartenza del servizio in occasione del nuovo anno scolastico è stata festeggiata con un evento speciale alla scuola elementare "Fausto Callegari" di Fossalunga.Oltre agli alunni già iscritti a questa attività Trevisotoday.it - Fossalunga, tutti i bambini delle elementari tornano a scuola in Pedibus Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Continua a svilupparsi ila Vedelago. Venerdì mattina, 25 ottobre, la ripartenza del servizio in occasione del nuovo anno scolastico è stata festeggiata con un evento speciale allaelementare "Fausto Callegari" di.Oltre agli alunni già iscritti a questa attività

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutti a scuola col Pedibus. Besana aggiunge una quarta linea ”green“ - A scuola a piedi con il Pedibus. Quest’anno è andata ad aggiungersi una quarta linea. Lanciato nel maggio 2023, il servizio ha conquistato tante famiglie tanto che, con l’inizio del nuovo anno scolastico, i genitori hanno fatto richiesta al ... (Ilgiorno.it)

Riprende a Vecchiano il servizio del pedibus per accompagnare gli studenti a scuola - Vecchiano, 24 settembre 2024 - Dopo la positiva sperimentazione avviata nell'anno scolastico 2023/2024, lunedì 30 settembre 2024 riprende il via a Vecchiano il servzio del pedibus, promosso dal Comune di Vecchiano in collaborazione con l'Istituto ... (Lanazione.it)

A Mira si torna a scuola con il Pedibus - A Mira si torna a scuola con il Pedibus. Firmato il protocollo di attuazione del progetto per i prossimi anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, che prevede come per i precedenti un “Tavolo tecnico alla presenza del comitato Genitori, ... (Veneziatoday.it)