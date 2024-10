Convention FI, Nevi: “Sfida agricoltura è produrre di più inquinando di meno” (Di sabato 26 ottobre 2024) Nevi ha dichiarato anche che Forza Italia continuerà a investire nel settore dell'agricoltura, in quanto lo ritiene un tema centrale, che necessita di soluzioni innovative L'articolo Convention FI, Nevi: “Sfida agricoltura è produrre di più inquinando di meno” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Convention FI, Nevi: “Sfida agricoltura è produrre di più inquinando di meno” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 26 ottobre 2024)ha dichiarato anche che Forza Italia continuerà a investire nel settore dell', in quanto lo ritiene un tema centrale, che necessita di soluzioni innovative L'articoloFI,: “di piùdi” proviene da Il Difforme.

