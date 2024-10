Ilrestodelcarlino.it - "Che fine hanno fatto le rotatorie promesse?"

(Di sabato 26 ottobre 2024) "A Poggio Grande la situazione del traffico in costante aumento crea problemi concreti di sicurezza, serve intervenire dando seguito alla realizzazione delle rotonde che erano state". Il consigliere in quota Fratelli d’Italia Lorenzo Brogi presenta un odg che sarà al centro del prossimo consiglio comunale e che si pone come obiettivo quello di "impegnare sindaco e giunta a valutare gli interventi promessi dalla precedente amministrazione comunale". Le opere a cui fa riferimento Brogi "erano già parte del Poc 2018-2023", e quattro di queste interessano direttamente Poggio e i suoi abitanti. Nello specifico l’ormai famigerata rotonda all’uscita dal casello dell’A14, la rotatoria all’intersezione San Biagio-Cà Bianca-via Poggio e, entrambe riguardanti gli Stradelli Guelfi, le duemai realizzate all’altezza degli incroci con via Legnana e via Cartara. c. b.