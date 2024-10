Ceniccola: “Ora legale per sempre in Europa” (Di sabato 26 ottobre 2024) Comunicato Stampa Nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre, alle ore 3, sarà necessario spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro, mettendole quindi sulle 2. Ufficialmente si abbandona l’ora legale e si ritorna all’ora solare. In pratica Continua L'articolo Ceniccola: “Ora legale per sempre in Europa” proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Ceniccola: “Ora legale per sempre in Europa” Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Comunicato Stampa Nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre, alle ore 3, sarà necessario spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro, mettendole quindi sulle 2. Ufficialmente si abbandona l’orae si ritorna all’ora solare. In pratica Continua L'articolo: “Oraperin” proviene da Fremondoweb.

L'addio all'ora legale avverrà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre - precisamente alle ore 3 quando le lancette dell’orologio dovranno essere spostate un’ora indietro - Si dormirà un’ora di più, ma si avrà un’ora di luce in meno: nella notte tra sabato e domenica 27 torna l’ora solare, in Italia come in tutta l’Unione Europea, le lancette degli orologi andranno spostate indietro di un’ora. Ciò significa che, per ... (Iodonna.it)