Lapresse.it - Bolivia, violente proteste dei sostenitori di Morales: guerriglia, agenti feriti e strade bloccate

(Di sabato 26 ottobre 2024) (LaPresse) Non si placano ledeidi Evoche stanno mettendo a ferro e fuoco ledella, con i blocchi stradali iniziati due settimane fa. I dimostranti vogliono impedire l’arresto dell’ex presidente, contro il quale c’è un mandato di cattura da parte di un procuratore per una presunta relazione con una minorenne. Un gruppo di poliziotti antisommossa ha sorpreso i manifestanti, che non hanno opposto resistenza in uno dei blocchi vicino alla città di Cochabamba. Diversi ostacoli sono stati posizionati sullo stesso percorso, tenendo bloccati i camion con cibo e carburante., che non è ancora stato arrestato, accusa il suo erede politico, il presidente Luis Arce, di aver inscenato il caso per escluderlo dalla corsa presidenziale del prossimo anno.