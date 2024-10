Ilrestodelcarlino.it - Bianchimano è carico:: "Ce la giochiamo con tutti"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) E’ balzata agli occhi la sua prestazione contro il Chieti per tutta la straordinaria mole di lavoro che ha messo al servizio per della squadra. Non si è mai risparmiato nel corso delle giornate precedenti Andreama, per qualità e pulizia delle giocate al servizio della squadra, la gara di mercoledì è stata a nostro avviso la migliore in maglia canarina, senza dimenticare i 10 giorni travagliati alle spalle dopo il colpo alla testa con la Vigor. "A me piace molto uscire a giocare per dare sfogo all’azione e aiutare la squadra. Anche prima della gara ci eravamo ripetuti che qualunque cosa succedesse, saremmo rimasti in partita. E noi più esperti dovevamo portare il gruppo ad avere questa convinzione e infatti dopo il gol la reazione è stata immediata. Personalmente vedo con questo risultato un bicchiere più che mezzo pieno.