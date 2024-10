Autentica504 apre pop up store a Napoli (Di sabato 26 ottobre 2024) Autentica504 debutta a Napoli con il primo pop up store. L’inaugurazione avrà luogo martedì 29 ottobre dalle 17 alle 20 presso la boutique Penalty store, nel cuore del quartiere Chiaia, precisamente in Vicoletto S. Arpino 2. L’evento segna una tappa fondamentale nella crescita del brand, che sceglie di radicarsi nella città dove tutto ha avuto inizio: è qui che le borse vengono interamente realizzate a mano da artigiani napoletani nel laboratorio di proprietà a Casalnuovo di Napoli. “Napoli non è solo la nostra casa, è la nostra ispirazione – dice Donata Ceccarelli, fondatrice di Autentica504 -. Aprire il primo pop up store qui, nel vivace e rinomato quartiere di Chiaia, è un atto di amore e un omaggio alla città che ha visto nascere Autentica504. Vogliamo offrire alle donne cosmopolite un’esperienza di stile unica, nel cuore pulsante di questa terra». Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 26 ottobre 2024)debutta acon il primo pop up. L’inaugurazione avrà luogo martedì 29 ottobre dalle 17 alle 20 presso la boutique Penalty, nel cuore del quartiere Chiaia, precisamente in Vicoletto S. Arpino 2. L’evento segna una tappa fondamentale nella crescita del brand, che sceglie di radicarsi nella città dove tutto ha avuto inizio: è qui che le borse vengono interamente realizzate a mano da artigiani napoletani nel laboratorio di proprietà a Casalnuovo di. “non è solo la nostra casa, è la nostra ispirazione – dice Donata Ceccarelli, fondatrice di-. Aprire il primo pop upqui, nel vivace e rinomato quartiere di Chiaia, è un atto di amore e un omaggio alla città che ha visto nascere. Vogliamo offrire alle donne cosmopolite un’esperienza di stile unica, nel cuore pulsante di questa terra».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autentica504 apre pop up store a Napoli - nel cuore del quartiere Chiaia, è il primo in città Autentica504 debutta a Napoli con il primo pop up store. L’inaugurazione avrà luogo martedì 29 ottobre dalle 17 alle 20 presso la boutique Penalty Store, nel cuore del quartiere Chiaia, ... (Sbircialanotizia.it)

Inaugura il nuovo pop-up store nel cuore di Napoli : di cosa si tratta - Il primo pop-up store di Autentica504 a Napoli arriva proprio nel cuore della città, a Chiaia. L’inaugurazione avrà luogo martedì 29 ottobre dalle 17 alle 20 presso la boutique Penalty Store, in Vicoletto S. Arpino 2. L'evento segna una tappa ... (Napolitoday.it)

Caos alcol a Napoli - intervista a Ettore Pastore Asl 1 : «Vodka e tranquillanti - così rischiano il coma» - Gennaro Pastore è il direttore del dipartimento tossicodipendenze della Asl Napoli 1. Quanto è diffuso a Napoli il Binge drinking, lo sballo del sabato sera a colpi di... (Ilmattino.it)

Lukaku-Napoli : “Intesa perfetta con Conte” - parla l’agente Pastorello - Le parole di Federico Pastorello sul rapporto tra Conte e Lukaku Notizie calcio Napoli. Federico Pastorello, agente dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine dell’assemblea dell’Aiacs a Milano, parlando ... (Napolipiu.com)