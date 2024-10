Attività pomeridiane per 30 minori vulnerabili: il Municipio 2 approva progetto ludico-creativo (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Municipio II ha approvato l’avviso pubblico, e il relativo impegno di spesa (pari a 35.700 euro), per la realizzazione del progetto “LiberaMente - I minori al centro”, che prevede una serie di iniziative finalizzate a favorire l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione sociale di minori Baritoday.it - Attività pomeridiane per 30 minori vulnerabili: il Municipio 2 approva progetto ludico-creativo Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) IlII hato l’avviso pubblico, e il relativo impegno di spesa (pari a 35.700 euro), per la realizzazione del“LiberaMente - Ial centro”, che prevede una serie di iniziative finalizzate a favorire l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione sociale di

