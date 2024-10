Anteprima24.it - Ancora tensioni al pronto soccorso: scaraventa computer e stampante contro medico

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiun’aggressione al personale sanitario, con undelrimasto ferito dopo che una paziente le hato. È accaduto nella serata di ieri all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove una 34enne è stata denunciata dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio, lesioni personali a personale esercente professione sanitaria e danneggiamento. Secondo quanto accertato dai militari della sezione radiomobile della Compagnia di Aversa, la paziente era stata presa in carico dalla dottoressa di turno al, di 32 anni, alle 17.30 di ieri, ed era in attesa dell’esito degli esami del sangue prima di essere sottoposta ad esami strumentali; alle 18.