Ilnapolista.it - Al Maradona striscione delle Curve A e B: “Ultras no business”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Glidel Napoli hanno voluto esprimere la propria opinione sul tifo organizzato di Inter e Milan e sull’inchiesta che ha azzerato i direttivimilanesi. Oggi, mentre alsi gioca Napoli-Lecce, leA e B dello stadio hanno esposto lo: “no”. Un chiaro messaggio per sottolineare che a muovere gliè la passione e non il. A differenza di quello che accadeva a Milano dopo agliimportava poco, per loro stessa ammissione, del tifo. L’importante era lucrare su tutte le attività economiche che ruotano intorno a San Siro.NO. pic.twitter.com/cTDlKJQnQ4 — Nicolas Conselice (@nicolas1926) October 26, 2024 L'articolo AlA e B: “no” ilNapolista.