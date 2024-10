Oasport.it - A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Messico 2024: programma qualifiche, differita in chiaro

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Leal Gran Premio deldi Formula 1 si disputeranno nell’odierna giornata di sabato 26 ottobre. La sessione deputata a stabilire lo schieramento di partenza avrà una valenza anomala in vista della gara di domenica. Bisogna ricordarsi come la natura del tracciato di Città delsia particolare. C’è un lunghissimo rettilineo tra la partenza e la prima staccata, di conseguenza non è detto che scattare dalla pole position sia la dinamica migliore in ottica GP, poiché si presta il fianco agli attacchi di chi parte alle proprie spalle, se in grado di “prendere la scia”. Ciò implica che si debba essere particolarmente abili a gestire i primissimi metri. Peraltro, la frenata iniziale è violentissima e la prima curva è rappresentata da un secco uno-due. Dunque ci si espone al rischio di contatti o deleterie uscite dalla carreggiata.