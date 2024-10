Ilrestodelcarlino.it - Via alla Biennale di Legacoop: "Le nostre comunità da reinventare"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "La cooperazione italiana si candidi e essere, con la sua energia, la sua storia e i suoi valori, una delle leve del cambiamento e del progresso del Paese, come abbiamo saputo fare nella nostra storia". Simone Gamberini, presidente nazionale di, in apertura dei lavori di ’Futuro plurale’, ladell’economia cooperativa a palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna,presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, guarda alle sfide di oggi, tecnologiche, ambientali e culturali. "Con leidee, con i nostri tratti distintivi e la nostra autorevolezza – rimarca il numero uno di– intendiamo mostrare nuovi scenari, tracciare nuovi percorsi, offrire soluzioni per determinare un futuro positivo e solido per questa Italia e questa Europa".