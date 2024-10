Liberoquotidiano.it - Un'altra bomba su Chiara Ferragni: ecco con chi hanno beccato Silvio Campara | Guarda

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Finita la presunta relazione tra? L'imprenditore è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre rientra nella sua casa a Milano insieme alla moglie Giulia Luchi, ex concorrente di Miss Italia, e i suoi due figli di 5 e 2 anni. Della storia tra l'influencer e l'imprenditore si è vociferato per tutta l'estate senza che nessuno dei diretti interessati abbia mai smentito o confermato il rumor. Alla fine, però, la relazione si sarebbe conclusa ancora prima di essere ufficializzata. L'imprenditore, stando a quanto riportato dal settimanale, sarebbe stato "messo di fronte a un bivio" dalla compagna, cioè "scegliere fra la sbandata pere lei". L'arrivo dellaavrebbe creato non poca confusione in. Mentre sua moglie, nell'ultimo periodo, "ha difeso tenacemente la famiglia evitando dizioni e aspettando l'evoluzione degli eventi".