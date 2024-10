Torino, variano il servizio 19 linee Gtt per due eventi sportivi: cosa cambia (Di venerdì 25 ottobre 2024) A seguito dello svolgimento delle manifestazioni podistiche "La mezza che vale" e "La dieci che vale", nella mattinata di domenica 27 ottobre 2024 varieranno il servizio le linee: 3, 6, 8, 13, 13N, 15 TRAM, 16 CS, 16 CD, 18, 19, 27, 30, 50, 55, 56, 68, 70, 75 e Venaria Express. La partenza delle Torinotoday.it - Torino, variano il servizio 19 linee Gtt per due eventi sportivi: cosa cambia Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) A seguito dello svolgimento delle manifestazioni podistiche "La mezza che vale" e "La dieci che vale", nella mattinata di domenica 27 ottobre 2024 varieranno ille: 3, 6, 8, 13, 13N, 15 TRAM, 16 CS, 16 CD, 18, 19, 27, 30, 50, 55, 56, 68, 70, 75 e Venaria Express. La partenza delle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Roma Capitale approva le linee guida per il nuovo contratto di servizio Atac - Passo avanti di Roma Capitale verso la stipula del nuovo contratto di servizio con Atac per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale. La giunta Gualtieri ha approvato infatti le linee guida che saranno propedeutiche all'accordo ... (Romatoday.it)

Autolinee Toscane - variazioni del servizio bus domenica 6 ottobre - Arezzo, 4 ottobre 2024 – Autolinee Toscane informa che domenica 6 ottobre 2024 saranno chiuse al transito alcune strade del centro ad Arezzo; le linee effettueranno le seguenti variazioni: Linea A+ Dalle ore 9:30 alle ore 13:30 le corse ... (Lanazione.it)

Mensa - Palladino : “Servizio garantisce ottima qualità - sulle grammature seguiamo linee guida regionali” - Tempo di lettura: < 1 minuto“La mensa scolastica è un servizio fondamentale e il Settore Istruzione, su indirizzo dell’Amministrazione, ne monitora quotidianamente la qualità . Prendo atto che il Pd si sia fatto carico di alcune lamentele, che ... (Anteprima24.it)

Asf - sul bus si paga con la carta di credito a bordo : servizio esteso a altre 9 linee extraurbane - Asf Autolinee implementa sulle linee extraurbane il nuovo sistema SwipeOnLake – servizio in collaborazione con Visa – per pagare il titolo di viaggio direttamente a bordo in modalità contactless, con carta di debito, credito o prepagata, nonché ... (Quicomo.it)