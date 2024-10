Sport.quotidiano.net - Scherma categoria Master. Alessandrini e Vincenzi nei top 20

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Fabriziae Gabrielenei primi 20 spadistidel mondo. A Dubai, ai mondiali Over 24, gli atleti dell’Ama Koala hanno vestito la maglia della nazionale italiana. Sette giornate di competizioni di altissimo livello tecnico alle quali hanno partecipato i migliori atletidel mondo. Fabrizia si è posizionata al 19° posto della classifica della spada femminile (cat. B). Per lei la gara è cominciata con tre vittorie nella fase a gironi e il passaggio diretto ai sedicesimi di finale. Quindi la sconfitta (10-4) contro la svedese Runold. Dodicesimo posto per Gabriele, nella classifica della spada maschile (cat. A). Quattro vittorie per lui nella fase a gironi. Negli incontri del tabellone principale le vittorie con il giapponese Takahashi (7-4), con l’ungherese Lyons (8-5) e la sconfitta agli ottavi con il tedesco Brudy-Zippelius (5-6).