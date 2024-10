Ruba il telefono cellulare al compagno di camera (Di venerdì 25 ottobre 2024) TODI – Sottoposto già agli arresti domiciliari e trasferito dall’ospedale di Assisi a quello di Pantalla per alcuni accertamenti, pensa bene di approfittarne per Rubare, subito prima di essere trasferito in ambulanza, un cellulare a un paziente ricoverato nella sua stessa camera. Un 31enne, di origini polacche, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto dai Carabinieri della Stazione di Deruta. L’ipotesi di reato è appunto quella di furto di un telefono cellulare. L’uomo, infatti, era già sottoposto al regime restrittivo ma era stato anche condotto per ragioni di salute presso il nosocomio di Assisi e successivamente trasferito presso l’ospedale di Todi, per ulteriori accertamenti sanitari. Prima di partire, però, il detenuto ha colto l’occasione per Rubare il telefono cellulare di un ammalato ricoverato nella stessa stanza. Lanazione.it - Ruba il telefono cellulare al compagno di camera Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) TODI – Sottoposto già agli arresti domiciliari e trasferito dall’ospedale di Assisi a quello di Pantalla per alcuni accertamenti, pensa bene di approfittarne perre, subito prima di essere trasferito in ambulanza, una un paziente ricoverato nella sua stessa. Un 31enne, di origini polacche, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto dai Carabinieri della Stazione di Deruta. L’ipotesi di reato è appunto quella di furto di un. L’uomo, infatti, era già sottoposto al regime restrittivo ma era stato anche condotto per ragioni di salute presso il nosocomio di Assisi e successivamente trasferito presso l’ospedale di Todi, per ulteriori accertamenti sanitari. Prima di partire, però, il detenuto ha colto l’occasione perre ildi un ammalato ricoverato nella stessa stanza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Filippo Turetta domani in aula: «Una confessione per onorare Giulia». Primo faccia a faccia con Gino Cecchettin - Filippo Turetta sarà presente domani per la prima volta in un'aula di Tribunale, nella seconda udienza del processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, in corso a Venezia. Lo ... (ilmessaggero.it)

31enne ruba telefono cellulare in ospedale - L’uomo avrebbe sottratto lo smartphone durante il ricovero ad Assisi, poi fermato dopo essere stato trasferito all’ospedale di Pantalla ... (iltamtam.it)

Inoltro del cellulare privato - Buona sera, Sono un'operaia presso un'azienda di trasporti, volevo chiedere se il mio datore di lavoro può fornire il mio numero di cellulare privato a clienti per la consegna dei pacchi. (corriere.it)

Assisi, detenuto ricoverato in ospedale ruba il cellulare al compagno di stanza - Il paziente più giovane, sottoposto agli arresti domiciliari nel nosocomio, avrebbe messo a segno il colpo poco prima di essere trasferito all’ospedale ... furto e la restituzione all’anziano del suo ... (umbria24.it)