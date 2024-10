Roma, Capitale della Chirurgia Plastica Rigenerativa con il 2ndRegenerative Plastic Surgery International Conference, 5-7 Dicembre 2024 a Fontana di Trevi. il Prof Gentile, Eccellenza Scientifica Italiana nel Mondo, è il Presidente (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Prof Pietro Gentile, Professore Associato di Chirurgia Plastica presso l’Università Tor Vergata di Roma e Presidente dell’Academy of International Regenerative Medicine & Surgery Society (AIRMESS) considerato nella comunità Scientifica internazionale tra i massimi esperti al Mondo nel campo della Chirurgia Plastica Rigenerativa, è il Presidente del congresso che si terrà a Roma, nella incantevole Sbircialanotizia.it - Roma, Capitale della Chirurgia Plastica Rigenerativa con il 2ndRegenerative Plastic Surgery International Conference, 5-7 Dicembre 2024 a Fontana di Trevi. il Prof Gentile, Eccellenza Scientifica Italiana nel Mondo, è il Presidente Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) IlPietroessore Associato dipresso l’Università Tor Vergata didell’Academy ofRegenerative Medicine &Society (AIRMESS) considerato nella comunitàinternazionale tra i massimi esperti alnel campo, è ildel congresso che si terrà a, nella incantevole

