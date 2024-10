Report annuncia un'inchiesta sulla Liguria a urne aperte: per voi è corretto? (Di venerdì 25 ottobre 2024) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Liberoquotidiano.it - Report annuncia un'inchiesta sulla Liguria a urne aperte: per voi è corretto? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Su Giuli Report annuncia un nuovo caso : “Non solo Spano”. Il ministro minimizza : “Chiacchiericcio” - "Non solo Spano". Sul ministro della Cultura Alessandro Giuli il conduttore di Report annuncia nuove rivelazioni su quello che definisce "un secondo caso Boccia". Intanto il titolare del MiC minimizza: "Chiacchiericcio mediatico, non c'è nessun ... (Fanpage.it)

Ranucci annuncia un “caso Giuli” a Report - ma il ministro nega : “Chiacchiericcio mediatico” - "La vicenda Spano è una piccola parte dell'inchiesta" ha dichiarato il conduttore di Report, sostenendo che il servizio di domenica affronterà anche il ruolo del neo-ministro nel caso del marito del suo capo di gabinetto L'articolo Ranucci annuncia ... (Ildifforme.it)

Report annuncia un nuovo 'caso Boccia' - AGI - Domenica nella prima puntata della stagione di Report andrà anche in onda un servizio su "un nuovo caso Boccia, ma Sangiuliano non c'entra, anzi a Gennaro mando un saluto. Non riguarda Boccia, ma come modalità di operazione è un caso simile". ... (Agi.it)

Ranucci difende Sangiuliano e annuncia : «A Report sveleremo un nuovo caso Boccia» - Sigfrido Ranucci ha annunciato che domenica 27 ottobre, durante la puntata della nuova stagione di Report, in onda su Rai3, sarà svelato «un nuovo caso Boccia». Il giornalista e conduttore, intervistato durante la trasmissione Un giorno da pecora ... (Lettera43.it)