Rafa Benitez | Dimarco top player per Inzaghi e Spalletti Atalanta sfortunata

Le parole di Benitez sulla giornata di Champions: «Atalanta sfortunata, ma Gasperini deve essere soddisfatto. I significati di Barcellona-Bayern» Su La Gazzetta dello Sport Rafa Benitez ha offerto la sua lettura di alcune delle gare del terzo turno di Champions League. BARCELLONA-BAYERN – «I giovani della Masìa contro l'esuberanza e la fisicità dei tedeschi. Ne

Rafa Benitez svela : “Steven Gerrard il miglior giocatore che abbia mai allenato” - Rafa Benitez, ex allenatore di top club come Liverpool, Napoli, Inter, Chelsea e Real Madrid, durante un’intervista al podcast Stick to Football, ha condiviso ricordi della sua carriera, svelando chi è stato il miglior calciatore che abbia ... (Dailynews24.it)