Precipita dal tetto della concessionaria di auto grave un 50enne

Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito a causa di un infortunio avvenuto nel pomeriggio di venerdì 25 settembre alla concessionaria di auto Tagliaferri in viale dell'Artigianato, in zona Caorsana. Si tratta di uno dei referenti dell'azienda che intorno alle 16 è Precipitato dal tetto del

