Piove e il campo tra i lecci è diventato una piscina

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il set del film "Il maestro", che tanto ha fatto discutere in questo mese per l’abbattimento dei 23alle Terrazze di Portonovo voluto dalla produzione, è stato allestito, nei giorni scorsi, ma a causa del maltempo le riprese, con Pierfrancesco Favino, non sono ancora iniziate. E, date le previsioni per oggi e domani, con tutta probabilità non inizieranno prima della fine della settimana. Il fintoda tennis, costruito sulla piattaforma che ha preso il posto dei vegetali tagliati, tra la Torre De Bosis e il Fortino, èuna, a causa dell’acqua piovuta e raccoltasi sui teli stesi per proteggere la terra rossa del. Il campeggio La Torre, usato dalla produzione Indigo insieme al bosco delle Terrazze, si è riempito di roulotte, camper e variopinte tende di tela anni Ottanta, per creare l’atmosfera del film, che sarà girato da Andrea di Stefano.