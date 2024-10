Omicidio Cecchettin, Turetta in aula per la prima volta (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - È il giorno di Filippo Turetta al processo per l'Omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa l'11 novembre 2023 a Vigonovo. È in aula "per onorare la memoria di Giulia", ha spiegato il suo legale Giovanni Caruso che sta portando avanti una strategia di "minima difesa": un processo rapido, senza testimoni e senza recriminazioni rispetto all'accusa, devastante, codice alla mano, di Omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà e legame affettivo, e dei reati di sequestro di persona, occultamento di cadavere e porto d'armi. Per lo studente di 22 anni ancor più difficile che guardare negli occhi i giudici della Corte d'Assise sarà reggere lo sguardo di Gino Cecchettin, il padre di Giulia che più volte ha espresso la sua vicinanza ai genitori del ragazzo, provati, ha detto, da un dolore più grande del suo. Agi.it - Omicidio Cecchettin, Turetta in aula per la prima volta Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - È il giorno di Filippoal processo per l'di Giulia, uccisa l'11 novembre 2023 a Vigonovo. È in"per onorare la memoria di Giulia", ha spiegato il suo legale Giovanni Caruso che sta portando avanti una strategia di "minima difesa": un processo rapido, senza testimoni e senza recriminazioni rispetto all'accusa, devastante, codice alla mano, divolontario aggravato da premeditazione, crudeltà e legame affettivo, e dei reati di sequestro di persona, occultamento di cadavere e porto d'armi. Per lo studente di 22 anni ancor più difficile che guardare negli occhi i giudici della Corte d'Assise sarà reggere lo sguardo di Gino, il padre di Giulia che più volte ha espresso la sua vicinanza ai genitori del ragazzo, provati, ha detto, da un dolore più grande del suo.

