Nuoto: Cdm. Razzetti terzo nei 200 farfalla a Incheon

Il vicecampione europeo chiude alle spalle dell'americano Trenton Julian ROMA - Ancora un bronzo azzurro in Coppa del Mondo. Nella seconda giornata al Munhak Park Tae-Hwan Swimming Pool di Incheon Alberto Razzetti sale sul podio dei 200 farfalla, dopo il terzo posto di Thomas Ceccon nei 100 misti di

