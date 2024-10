Neonato rapito dai genitori: emesso mandato di cattura, sono ancora in fuga (Di venerdì 25 ottobre 2024) È stato emesso un mandato d’arresto europeo, esteso anche all’Interpol, nei confronti dei genitori di Santiago, il Neonato prematuro rapito il 18 ottobre dall’ospedale Robert-Ballanger di Aulnay-sous-Bois, vicino Parigi. Secondo il procuratore della Repubblica del Dipartimento di Seine-Saint-Denis, Eric Mathais, il mandato è stato diramato per facilitare le ricerche della coppia di giovani, di 23 e 25 anni, in fuga da giorni.Leggi anche: Panico a Parigi: un Neonato prematuro rapito dall’ospedale. Sospetti sui genitori Le autorità hanno lanciato un appello urgente, esprimendo “estrema preoccupazione” per la salute del Neonato, di soli 18 giorni, e hanno esortato i genitori a portarlo all’ospedale più vicino. L’auto della coppia è stata localizzata il 23 ottobre nella regione di Charleroi, in Belgio, senza però tracce di Santiago. Thesocialpost.it - Neonato rapito dai genitori: emesso mandato di cattura, sono ancora in fuga Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È statound’arresto europeo, esteso anche all’Interpol, nei confronti deidi Santiago, ilprematuroil 18 ottobre dall’ospedale Robert-Ballanger di Aulnay-sous-Bois, vicino Parigi. Secondo il procuratore della Repubblica del Dipartimento di Seine-Saint-Denis, Eric Mathais, ilè stato diramato per facilitare le ricerche della coppia di giovani, di 23 e 25 anni, inda giorni.Leggi anche: Panico a Parigi: unprematurodall’ospedale. Sospetti suiLe autorità hanno lanciato un appello urgente, esprimendo “estrema preoccupazione” per la salute del, di soli 18 giorni, e hanno esortato ia portarlo all’ospedale più vicino. L’auto della coppia è stata localizzata il 23 ottobre nella regione di Charleroi, in Belgio, senza però tracce di Santiago.

