Iltempo.it - Jimmy Sax sbarca all'Opus Club. Scaletta di hit per il sassofonista

(Di venerdì 25 ottobre 2024)Sax torna live a Roma all'. Ilfrancese, da mezzo miliardo di stream, più di un milione di iscritti al canale YouTube e oltre 420 milioni di visualizzazioni su YouTube, sarà sul palco del noto locale di Roma Nord oggi. Abituato a esibirsi nelle capitali della mondanità — da St. Tropez a Dubai o Cancun — porta a Roma unafatta di hit come “No man no cry” e “Time” certificate rispettivamente Platino e Oro in Italia, fino al brano “A Million Miles” uscito ad aprile e realizzato con il cantautore britannico Steve Edwards.