In porta ballottaggio Laukzemis-Bianchi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ancona oggi in campo ad allenarsi al Del Conero, così come domani per la rifinitura prima della partita contro la Recanatese. Una gara per dimostrare che l’Ancona non è quella vista a Termoli. Recanatese che viene da tre vittorie consecutive, Ancona reduce da tre sconfitte di fila, l’approccio alla partita non potrebbe essere più diverso, da una parte e dall’altra. Eppure l’Ancona ha il compito di reagire. Dovrà farlo senza Sare, che a Termoli ha rimediato il quinto cartellino giallo, quello che fa scattare la squalifica. Al suo posto Pecci o Gianelli, ma è ancora presto per parlare di probabile formazione.