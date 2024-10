In mostra al Colosseo “Gobeklitepe: L’enigma di un luogo sacro” (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Prima delle Piramidi e prima di Stonehenge. E’ uno degli slogan che celebra il complesso turco di Göbeklitepe, risalente a quasi 12 mila anni fa e considerato il tempio più antico del mondo. Per celebrarlo, fino al 2 marzo 2025, il Colosseo ospiterà la mostra “Göbeklitepe: L’enigma di un luogo sacro”. Reperti fisici e un percorso interattivo apriranno le porte alla scoperta di questo patrimonio archeologico. spf/fsc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - In mostra al Colosseo “Gobeklitepe: L’enigma di un luogo sacro” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Prima delle Piramidi e prima di Stonehenge. E’ uno degli slogan che celebra il complesso turco di Göbeklitepe, risalente a quasi 12 mila anni fa e considerato il tempio più antico del mondo. Per celebrarlo, fino al 2 marzo 2025, ilospiterà la“Göbeklitepe:di un”. Reperti fisici e un percorso interattivo apriranno le porte alla scoperta di questo patrimonio archeologico. spf/fsc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ad Arezzo la prima mostra sulla storia di Banca Etruria - Dal 1 al 3 novembre, l'atrio d'onore del Palazzo della Provincia di Arezzo ospiterà la prima mostra storica dedicata alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. "Un evento unico - spiegano gli organizzatori - che intreccia la storia economica e ... (Arezzonotizie.it)

Ceramisti in mostra a Monreale con la prima edizione della “Inceramicata” - Sarà una vera e propria celebrazione della ceramica di Monreale e dei suoi artigiani. Nella cittadina normanna, il 30 e 31 ottobre si terrà la prima edizione della “Inceramicata”. Un appuntamento voluto dall’amministrazione comunale per celebrare ... (Monrealelive.it)

Una nuvola come tappeto - mostra di Giulia Piscitelli nel Museo del Tesoro di San Gennaro : domani l’anteprima - Sarà presentata in anteprima domani, venerdì 25 ottobre alle ore 11, la mostra di Giulia Piscitelli “Una nuvola come tappeto” (ingresso presso la Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, via Duomo, 149). Con l’artista ci saranno monsignor Vincenzo ... (Ildenaro.it)

Palazzo San Giorgio : prima mostra micologica su consumo responsabile e corretta raccolta funghi - Domenica 27 ottobre, dalle ore 09 alle ore 13 e dalle 15 alle 19, l’Associazione Micologica Culturale Aspromonte, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, organizza presso la Galleria di Palazzo San Giorgio la 1a Mostra micologica ?Città ... (Reggiotoday.it)