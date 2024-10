Superguidatv.it - Il Solito Dandy, al via il suo tour “Sesinepà”

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) E se la vita fosse solo un sogno? Con questa domanda provocatoria, Ilapre il suo nuovo, un evento che promette di trasportare il pubblico in un’esperienza tra realtà e fantasia. Artista di talento e immaginazione sconfinata, Ilinvita a lasciarsi coinvolgere in un’avventura onirica, fatta di suoni e immagini suggestive. Dopo il successo su X-Factor e l’eco dei suoi album precedenti, “Buona Felicità” e “Turismo Sentimentale”, torna sul palco con “!”: non una semplice serie di concerti, ma un viaggio sensoriale che sfugge alle convenzioni. Il, parte il suoCome nei sogni, dove ogni cosa è possibile e il giudizio si dissolve, Ilincoraggia il suo pubblico a distaccarsi dal rumore della quotidianità – fatta di notifiche e frenesia – per immergersi in un mondo sospeso tra inconscio e immaginazione.