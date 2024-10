Il «sistema fallimentare» dei Cpr in Italia: soltanto il 10% dei rimpatri e oltre 70mila euro l’anno per ogni persona migrante – Il report (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giorgia Meloni tira dritta sul cosiddetto modello Albania che punta a rimandare in patria velocemente le persone migranti dopo l’esame della domanda di asilo. Ma il report di ActionAid e del Dipartimento di Scienze Politiche dell’università di Bari “Trattenuti 2024: una radiografia del sistema detentivo per stranieri” scatta una fotografia tutt’altro che positiva della gestione dei rimpatri delle persone migranti. Nel 2023 dai Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di tutta Italia è stato rimpatriato «soltanto il 10% delle persone con un provvedimento di espulsione». Tradotto: circa duemila allontanamenti eseguiti su oltre 28mila ordini. Il totale è invece di oltre quattromila e comprende gli stranieri rimpatriati alle frontiere, negli aeroporti o direttamente dalle questure. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giorgia Meloni tira dritta sul cosiddetto modello Albania che punta a rimandare in patria velocemente le persone migranti dopo l’esame della domanda di asilo. Ma ildi ActionAid e del Dipartimento di Scienze Politiche dell’università di Bari “Trattenuti 2024: una radiografia deldetentivo per stranieri” scatta una fotografia tutt’altro che positiva della gestione deidelle persone migranti. Nel 2023 dai Centri di permanenza per ilo (Cpr) di tuttaè statoato «il 10% delle persone con un provvedimento di espulsione». Tradotto: circa duemila allontanamenti eseguiti su28mila ordini. Il totale è invece diquattromila e comprende gli stranieriati alle frontiere, negli aeroporti o direttamente dalle questure.

