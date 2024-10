Il prezzo del gas sale ad Amsterdam a 435 euro

Il prezzo del gas sale ad Amsterdam a 43,5 euro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il prezzo del gas europeo sale ad Amsterdam. Il contratto future Ttf ha chiuso la giornata in crescita del 3,2% a 43,5 euro. A spingerlo in rialzo hanno contribuito le previsioni meteo che segnalano calo delle temperature, finora miti un po' in tutta europa, alla fine della prossima settimana. Inoltre si prevede che non ci sia vento con il possibile effetto di una riduzione della produzione di elettricità dall'eolico e di conseguenza di un aumento della produzione nelle centrali alimentate a gas. Quotidiano.net - Il prezzo del gas sale ad Amsterdam a 43,5 euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildel gaspeoad. Il contratto future Ttf ha chiuso la giornata in crescita del 3,2% a 43,5. A spingerlo in rialzo hanno contribuito le previsioni meteo che segnalano calo delle temperature, finora miti un po' in tuttapa, alla fine della prossima settimana. Inoltre si prevede che non ci sia vento con il possibile effetto di una riduzione della produzione di elettricità dall'eolico e di conseguenza di un aumento della produzione nelle centrali alimentate a gas.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Service Customer Study 2024 : nell’after-sales qualità e prezzo guidano le scelte - mentre il digitale guadagna terreno - Il 52% dei clienti cambierebbe l’officina se avesse maggiori garanzie di affidabilità e qualità degli interventi e il 63% sarebbe disposto a condividere i dati dell’auto e del suo utilizzo per avere servizi e vantaggi ulteriori. Questi alcuni dei ... (Today.it)

Gme - prezzo gas in Italia sale a 42 - 95 euro MWh - Il valore dell'indice Igi (Italian gas index) per il 25 ottobre è pari a 42,95 euro al MWh, in lieve rialzo rispetto al 24 ottobre attestatosi a 42,17 euro al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'indice, calcolato giornalmente ... (Quotidiano.net)

Gme - prezzo elettricità sale a 116 - 17 euro - Nella settimana da lunedì 14 a domenica 20 ottobre il Gme ha registrato un prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica (PUN) pari a 116,17 euro al MWh, in rialzo rispetto ai 106,96 euro medi registrati la settimana precedente. I volumi di ... (Quotidiano.net)

Gme - prezzo gas in Italia sale a 40 - 90 euro al MWh - ll valore dell'indice Igi (Italian gas index) per il 21 ottobre è pari a 40,90 euro al MWh, in rialzo rispetto al 20 ottobre attestatosi a 39,25 euro al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'indice, calcolato giornalmente dal ... (Quotidiano.net)