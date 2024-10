Sport.quotidiano.net - I valori aggiunti del Milan. Fonseca ora ha più scelta

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tutti fermi, anzi no. Ilnon cambia i programmi per la trasferta di Bologna in attesa della comunicazione ufficiale della Lega Serie A sulla partita di domani al Dall’Ara, che potrebbe essere disputata a porte chiuse, in campo neutro oppure rinviata. Se davvero non si dovesse giocare, si comincerebbe a preparare (senza Theo e Reijnders la cui squalifica slitterebbe al prossimo turno) l’infrasettimanale di martedì a San Siro contro il Napoli capolista. A proposito, se in estate i tifosi delsognavano Conte, o chiedevano a gran voce un contatto con De Zerbi, la dirigenza puntava su. La missione è chiara: filosofia calcistica e caratteristiche tecniche in rosa devono combaciare. È il “modello Atalanta“ che in tanti inseguono, pur con obiettivi, e blasone, superiori.