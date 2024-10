Gravissimo incidente stradale scootercontro auto | morto 15enne Stava andando a scuola

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un tragicoha colpito la comunità di Castelfranco Veneto nella mattina di venerdì 25 ottobre: Kevin Gentilin, uno studente di 15 anni, ha perso la vita mentre si recava ain sella alla sua Vespa blu. L’è avvenuto poco prima delle 7:50 in via Sile, dove Kevin, diretto all’Istituto Agrario “Sartor”, è rimasto vittima di un violento impatto con una Fiat Bravo. Il sinistro si è verificato nei pressi della rotonda di via delle Industrie, vicino alla sede della Zardini. >> “Non possiamo più resistere”. Amici 24, scoppia la passione in casetta: “Non è più solo amicizia” Secondo le prime ricostruzioni, l’, guidata da S.M., un 43enne di Vedelago,svoltando a sinistra per accedere al parcheggio dell’azienda, quando è entrata in collisione con la Vespa di Kevin, che viaggiava nella direzione opposta.