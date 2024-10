Lanazione.it - Gli acquarelli di luce di Leonardo Ciappi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) MONTESPERTOLI "L’ombra della". Questo il nome della mostra didiche verrà inaugurata domani alle 17.30 nel suggestivo spazio del Loft 19 a Montespertoli. Un’esposizione, allestita dal Circolo Fotografico Fermoimmagine Montespertoli, in cui l’autore racconta come la sua passione per il disegno sia sempre stata presente, ma l’incontro con Romola Bellandi e la scoperta del maestro spagnolo Pedro Cano abbiano cambiato profondamente il suo percorso. Le opere esposte mostrano paesaggi ispirati da luoghi incantevoli come Patmos, Ragusa, Matera, Salonicco e Blanca, cheha immortalato durante i seminari seguiti con il suo maestro. La mostra resterà aperta fino al 30 ottobre con il seguente orario: domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, martedì e mercoledì prossimi dalle 17 alle 20.