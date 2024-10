Nerdpool.it - Elon Musk citato in giudizio dal produttore di Blade Runner 2049 per l’uso dell’IA

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Alcon Entertainment, i produttori di, hannoinper immagini generate dall’IA utilizzate in un annuncio per il lancio del Robotaxi di Tesla. La causa accusa una violazione diretta del copyright per l’annuncio, utilizzato durante un evento per la presentazione del Robotaxi trasmesso in diretta il 10 ottobre. Anche Warner Bros. Discovery è coinvolta nella causa, che richiede un’inibizione contro, Tesla e Warner Bros. Discovery, impedendo loro di “copiare, visualizzare, distribuire, vendere o offrire in vendita ‘BR’ o elementi protettivi correlati in connessione con Tesla o, o di realizzare opere derivate per tali scopi”, oltre a danni monetari. La causa è stata depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Los Angeles.