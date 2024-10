Liberoquotidiano.it - Elettricità Futura, al via iter per eleggere il nuovo presidente

(Di venerdì 25 ottobre 2024)è pronta a un imminente cambio di governance. La conferma arriva, dopo giorni di indiscrezioni, da una nota ufficiale che annuncia l'avvio immediato della procedura di nomina di un. Agostino Re Rebaudengo è dal 2020 ai vertici della Associazione di Confindustria, che riunisce le più importanti aziende del settore elettrico, e il suo mandato sarebbe scaduto proprio quest'anno, se non fosse intervenuta una proroga di emergenza, stabilita nel 2022 a causa della pandemia. Da settimane si rincorrevano le voci di un diffuso malcontento intorno alla figura di Re Rebaudengo; ad innescare l'iniziativa una decina di aziende associate, tra le più grandi e rilevanti. Per la data del 14 ottobre era stata fissata un'assemblea straordinaria per richiedere la revoca del mandato presidenziale.