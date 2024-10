Dilei.it - Carbonara, dove e quando nasce la ricetta e con che pasta farla

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Laè una poesia, semplice e complessa al contempo: tra tutte le specialità italiane, questa è quella che più è stata soggetta a critiche, varianti e rimaneggiamenti nel corso del tempo. Per i romani, è un vanto: non c’è niente come la, in grado di sollevare persino la giornata più funesta. Pochi ingredienti, tanto amore: oggi la facciamo con un tuorlo a testa, guanciale, pecorino e macinata di pepe fresco. Un tempo, però, questo piatto ha conosciuto ingredienti che oggi – per fortuna? Chissà – non usiamo più per prepararla, come l’aglio o la groviera. Andiamo alla scoperta delle origini della. Come eè nata laNon è unaantica: questa è la premessa. E, no, non è nemmeno unaal 100% romana. Oggi lo è, ovviamente, ma, come è accaduto a tante ricette prime di lei, lanon ha una storia lineare nel tempo.