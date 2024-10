Cantieri, traslochi e interventi alla condotta fognaria: le vie interessate da chiusure temporanee (Di venerdì 25 ottobre 2024) Saranno chiuse al traffico veicolare, temporaneamente, alcune vie per permettere alcuni interventi che riguardano sia lavori pubblici che interventi di privati. Ecco l'elenco delle vie e gli orari in cui queste saranno temporaneamente chiuise. La prima strada ad essere interessata da questo Padovaoggi.it - Cantieri, traslochi e interventi alla condotta fognaria: le vie interessate da chiusure temporanee Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Saranno chiuse al traffico veicolare, temporaneamente, alcune vie per permettere alcuniche riguardano sia lavori pubblici chedi privati. Ecco l'elenco delle vie e gli orari in cui queste saranno temporaneamente chiuise. La prima strada ad essere interessata da questo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa c'è nella manovra 2025: più risorse per la sanità . Fisco, il taglio diventa strutturale - 5 miliardi che saranno destinati al finanziamento della sanità . Dopo un Consiglio dei ministri durato circa un'ora e mezza, il governo ha dato il via libera alla manovra riservandosi di illustrare nel ... (ilgiorno.it)

Bonus Casa: fra tagli e ritiri ecco come cambiano con la Manovra - (Teleborsa) - La Manovra 2025 apporta nuove modifiche agli Ecobonus, ridimensionandone la portata per il prossimo anno e per quelli successivi e ritirandone alcuni a partire dall'anno prossimo. Modifi ... (finanza.repubblica.it)

La maggioranza già riapre la manovra: sugar tax, tasse e tagli di nuovo in gioco. Gli emendamenti di Forza Italia e Lega - Imposte sulle Big Tech, bitcoin, detrazioni e riduzione di organici nella scuola sono nel mirino degli alleati di governo ... (repubblica.it)

Manovra, Mattarella firma. Il testo alla Camera, scontro su Sanità e pensioni - Tre aliquote Irpef, bonus fino a 40mila euro, meno detrazioni, tagli ai ministeri, 3 euro in più alle pensioni minime. Tagli alla Sanità , sciopero di medici e infermieri il 20 novembre ... (rainews.it)