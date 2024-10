Lapresse.it - Addio a Paolo Griseri, l’ex vicedirettore Stampa aveva 67 anni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Lutto nel giornalismo per la scomparsa di. L’editorialista della, classe 1957, giàdel quotidiano torinese, è mancato ieri a Torino. Sul sito dellail lutto per la scomparsa., la carriera Arrivato al quotidiano torinese nel 2020, esperto dell’industria e di sindacati, dagliOttanta ha seguito le vicende Fiat, prima per il Manifesto e poi come inviato de la Repubblica. Per Editori Riuniti, con Massimo Novelli e Marco Travaglio, ha scritto ‘Il processo’. Con Sergio Chiamparino ha pubblicato per Einaudi ‘La sfida. Oltre il Pd per tornare a vincere. Anche al Nord’. Nel 2012, sempre per Einaudi, ha pubblicato ‘La Fiat di Marchionne. Da Torino a Detroit’. Il sindaco di Torino Lo Russo: “La scomparsa dici lascia attoniti” “L’improvvisa scomparsa dici lascia addolorati e attoniti”.