A Napoli mostra omaggio a San Gennaro anche il suo naso d’oro

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Apre domani al Museo del Tesoro di Sandiladi Giulia Piscitelli ‘Una Nuvola Come Tappeto’ visitabile fino al 25 gennaio 2025. L’esposizione è allestita lungo l’intero percorso museale. Dalla Cappella barocca attraversando le Sacrestie e proseguendo nelle sale del museo dove sono custoditi i preziosi doni offerti nei secoli a San, lapropone tre gruppi di lavori insieme ad unal Santo Patrono, esposto per la prima volta in assoluto, che rivelano prospettive comuni: l’incontro tra il reale e il divino, quello tra tradizione e contemporaneità, infine tra passato e presente, mal’espressione artistica intesa come messaggio di riflessione sociale e politica tanto più urgente e necessaria in un momento storico di scontri tra popoli, culture e religioni come il nostro.