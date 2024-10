XF 2024 | Lunaspina quando il talento supera il pregiudizio

XF 2024: Lunaspina, quando il talento supera il (pre)giudizio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo confesso: sono una purista di XF, una di quelle della prima guardia, avete presente quelli che dicono “si stava meglio quando si stava peggio”? Ecco io sono proprio una di quelle. Cresciuta a pane e Cattelan, non dimenticherò mai la bomba sganciata sul palco della finale del 2020, dopo dieci anni di conduzione: “È stato un viaggio molto bello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni. Sapendo che sarebbe stata l’ultima puntata, quest’ultima settimana è stata strana. Era una routine a cui ero abituato da tempo. Sapevo che sarebbe stata l’ultima. I giorni non erano giorni, ma pagine di un libro che stava arrivando alla fine, un libro che mi è piaciuto tantissimo e che sono contento però di aver finito”, sì l’avevo tipo imparata a memoria, giusto per farvi capire il mio livello di fidelizzazione al programma. Dilei.it - XF 2024: Lunaspina, quando il talento supera il (pre)giudizio Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo confesso: sono una purista di XF, una di quelle della prima guardia, avete presente quelli che dicono “si stava megliosi stava peggio”? Ecco io sono proprio una di quelle. Cresciuta a pane e Cattelan, non dimenticherò mai la bomba sganciata sul palco della finale del 2020, dopo dieci anni di conduzione: “È stato un viaggio molto bello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni. Sapendo che sarebbe stata l’ultima puntata, quest’ultima settimana è stata strana. Era una routine a cui ero abituato da tempo. Sapevo che sarebbe stata l’ultima. I giorni non erano giorni, ma pagine di un libro che stava arrivando alla fine, un libro che mi è piaciuto tantissimo e che sono contento però di aver finito”, sì l’avevo tipo imparata a memoria, giusto per farvi capire il mio livello di fidelizzazione al programma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gemelli - come risparmiare quando i neonati sono due o più : 7 strategie salva soldi - L’unica attenzione deve essere quella relativa alla sicurezza, soprattutto per prodotti come i seggiolini auto: sempre meglio verificare prima che tutto sia conforme alle normative e l’utilizzo non abbia compromesso la qualità. . Anche se la tentazione potrebbe essere quella di garantire a ogni bambino o bambina i propri prodotti, molti giochi, mobili e accessori per la cura del bambino possono essere usati da entrambi, riducendo la necessità di acquistare tutto in doppia quantità. (Gravidanzaonline.it)

Quando Sinner suonava ai campanelli : “Sono tornato dal mio vicino - la sua frase è una delle cose belle che mi danno forza per continuare” - E la necessità di difendere il suo status: “Quando sei numero 10 e perdi contro il numero 5 è un po’ diverso, invece quando sei numero 1 sei sempre il ricercato, però questo fa il gioco più bello”. E sicuramente Filippo Volandri convocherà Jannik Sinner. Sono proprio queste le cose belle che mi danno forza per continuare”. (Ilfattoquotidiano.it)

“Ho la carta di credito di uno con cui mi sto sentendo - lo avviso quando sono spese grosse. Non ha un tornaconto” : Michelle Comi cena con un suo spasimante in un servizio de Le Iene - Così, ‘spiati’ dall’occhio vigile delle telecamere, l’influencer organizza una giornata di shopping e una cena a Milano con un giovane imprenditore di Sondrio. Il costo totale dell’appuntamento? Circa 20mila euro, tutti a carico dell’uomo che, a cena, si confessa: “Voglio la tua felicità. Già in passato, la stessa modella si era lasciata andare ad alcune dichiarazioni discutibili, come, ad esempio, quando aveva spiegato di non ritenere giusto che le donne abbiano diritto a votare: “Se dovesse esserci una donna appassionata di politica, va bene, ma la donna difficilmente capisce di politica, è più una cosa da uomo. (Ilfattoquotidiano.it)