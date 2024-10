Liberoquotidiano.it - Ue: Avs, 'rischio ulteriore deriva estremista Parlamento, forze progressiste reagiscano'

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Le destre hanno tentato di inserire nel bilancio dell'Ue il finanziamento di infrastrutture per il controllo dei migranti, che vuol dire barriere, muri e centri di rimpatrio come quelli voluti da Meloni e Orban". Lo affermano gli eurodeputati di AVS Scuderi, Salis, Marino, Lucano, Guarda e Orlando commentando il voto sulla risoluzione sul bilancio Ue che ha visto l'approvazione di diversi emendamenti dell'estrema destra ed il rigetto complessivo del testo finale. "Preoccupa in particolare che i popolari abbiano rotto ancora una volta il cordone sanitario allineandosi su posizioni estreme ed avverse alla prospettiva di un'Europa che garantisca fino in fondo il rispetto dei diritti umani.