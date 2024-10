Uccisione di un minorenne a Napoli: la polizia indaga su possibile coinvolgimento di un altro ragazzo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico episodio si è consumato nella notte a Napoli, dove un ragazzo di soli 15 anni è stato tragicamente ucciso a colpi di pistola in Corso Umberto. L’evento ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato una serie di interrogativi sulle dinamiche da cui ha avuto origine tale violenza. Le indagini sono attualmente sotto la responsabilità della polizia di Stato, con la Squadra Mobile attivamente coinvolta nel chiarire le circostanze attorno a questo inquietante fatto di cronaca. La scena del crimine e l’intervento delle autorità La sparatoria si è verificata in una zona centrale di Napoli, caratterizzata da un’intensa attività sociale e commerciale. Al momento dell’accaduto, la polizia è rapidamente intervenuta sul posto, trovando il ragazzo ferito gravemente. Nonostante i soccorsi tempestivi, i medici non sono riusciti a salvarlo. Gaeta.it - Uccisione di un minorenne a Napoli: la polizia indaga su possibile coinvolgimento di un altro ragazzo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico episodio si è consumato nella notte a, dove undi soli 15 anni è stato tragicamente ucciso a colpi di pistola in Corso Umberto. L’evento ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato una serie di interrogativi sulle dinamiche da cui ha avuto origine tale violenza. Le indagini sono attualmente sotto la responsabilità delladi Stato, con la Squadra Mobile attivamente coinvolta nel chiarire le circostanze attorno a questo inquietante fatto di cronaca. La scena del crimine e l’intervento delle autorità La sparatoria si è verificata in una zona centrale di, caratterizzata da un’intensa attività sociale e commerciale. Al momento dell’accaduto, laè rapidamente intervenuta sul posto, trovando ilferito gravemente. Nonostante i soccorsi tempestivi, i medici non sono riusciti a salvarlo.

