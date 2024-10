Quotidiano.net - Turismo spaziale, in vendita due biglietti per viaggio suborbitale: quanto costano

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – L’ultima frontiera deldi lusso è ilnello spazio. Costo: 1,5 milioni di yuan (l’equivalente di 195mila euro) per ogni passeggero che vorrà sperimentare per 5 minuti l’assenza di peso. A proporlo una società cinese che ha lanciato oggi ladi dueper un volocommerciale. Partenza fissata per il 2027. Isono offerti dalla Deep Blue Aerospace, una delle aziende leader in Cina nel settorecommerciale in rapida crescita. Le autorità stanno incoraggiando lo sviluppo di questo tipo di società, che probabilmente raggiungerà rivali stranieri come SpaceX di Elon Musk. Ilturistico sarà, cioè i passeggeri raggiungeranno lo spazio, dove resteranno per 12 minuti, ma non saranno messi in orbita, ha dichiarato l'azienda.