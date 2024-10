Liberoquotidiano.it - Sla, Carcangiu (Apci Chef): "Cibo e nutrizione hanno lato emozionale"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - "Una malattia come la Sla”, Sclerosi laterale amiotrofica, “ha bisogno del punto di vista multidisciplinare, e anche per noi che ci occupiamo diquesto diventa un fattore determinante nel trasmettere un po' di serenità. Ile lanon sono solo un computo calorico ma anche un aspettomolto importante”. Così Roberto, presidente del'Associazione professionale dei cuochi italiani (e vicepresidente SLAfood, in occasione del primo convegno dedicato allanella presa in carico delle persone con Sla per intervenire concretamente sul decorso di malattia e migliorare la qualità di vita, che è in corso all'Università di di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo), promosso dall'alleanza tra Centri Clinici Nemo, Aisla e SLAfood, sotto l'egida di Slow Food.