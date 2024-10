Scienza, il primo “buco nero triplo” scoperto da Mit e Caltech (Di giovedì 24 ottobre 2024) Osservato per la prima volta un “triplo buco nero”: il nuovo sistema contiene un buco nero centrale nell’atto di consumare una piccola stella che sta spiraleggiando molto vicino al buco nero, ogni 6,5 giorni, una configurazione simile alla maggior parte dei sistemi binari; ma, una seconda stella sembra anche orbitare attorno al buco nero, sebbene a una distanza molto maggiore. Secondo le stime, questa compagna lontana orbita attorno al buco nero ogni 70.000 anni. A darne notizia uno studio condotto dai fisici dell‘Istituto di tecnologia del Massachusetts, MIT, e del Caltech, pubblicato su Nature. Molti buchi neri finora rilevati sembrano far parte di una coppia. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Osservato per la prima volta un “”: il nuovo sistema contiene uncentrale nell’atto di consumare una piccola stella che sta spiraleggiando molto vicino al, ogni 6,5 giorni, una configurazione simile alla maggior parte dei sistemi binari; ma, una seconda stella sembra anche orbitare attorno al, sebbene a una distanza molto maggiore. Secondo le stime, questa compagna lontana orbita attorno alogni 70.000 anni. A darne notizia uno studio condotto dai fisici dell‘Istituto di tecnologia del Massachusetts, MIT, e del, pubblicato su Nature. Molti buchi neri finora rilevati sembrano far parte di una coppia.

