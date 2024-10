Paola e Chiara, Chiara Iezzi fa delle confessioni inaspettate: «Io e mia sorella eravamo terrorizzate» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Chiara Iezzi, la sorella bionda del duo Paola e Chiara, ha fatto delle confessioni inaspettate sulla carriera canora: cosa ha detto? Paola e Chiara sono tornate alla ribalta da quando hanno deciso di mettere da parte i vecchi dissapori che le avevano portate ad allontanarsi, concludendo, di fatto, la loro carriera insieme. La maggiore delle due sorelle Iezzi è stata da poco ospite di Storie di donne al bivio, il programma di Monica Setta. Qui ha potuto parlare del libro scritto insieme a sua sorella Paola, Sisters, uscito da poco nelle librerie. Ancora, poi, Chiara Iezzi ha raccontato quali progetti ha messo in piedi quando si è ritrovata solista. La cantante, come sappiamo, si dedica anche alla recitazione e di recente è stata vista anche nel cast di Mare Fuori. Donnapop.it - Paola e Chiara, Chiara Iezzi fa delle confessioni inaspettate: «Io e mia sorella eravamo terrorizzate» Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), labionda del duo, ha fattosulla carriera canora: cosa ha detto?sono tornate alla ribalta da quando hanno deciso di mettere da parte i vecchi dissapori che le avevano portate ad allontanarsi, concludendo, di fatto, la loro carriera insieme. La maggioredue sorelleè stata da poco ospite di Storie di donne al bivio, il programma di Monica Setta. Qui ha potuto parlare del libro scritto insieme a sua, Sisters, uscito da poco nelle librerie. Ancora, poi,ha raccontato quali progetti ha messo in piedi quando si è ritrovata solista. La cantante, come sappiamo, si dedica anche alla recitazione e di recente è stata vista anche nel cast di Mare Fuori.

Chiara Iezzi sul periodo lontano da Paola : “Condiviso gioie e dolori” - Ci siamo dedicate a riscoprire cose di noi. In due ci sono equilibri diversi. Da quando sono tornate a cantare insieme, Paola e Chiara Iezzi hanno ritrovato l’affetto del loro pubblico e quella voglia di pubblicare brani capaci di diventare hit fin dal primo ascolto. In realtà abbiamo portato la nostra contemporaneità ed è stato un successo più grande di quello che aspettavamo. (Dilei.it)

Chiara Iezzi e i retroscena sulla separazione dalla sorella Paola - Ci siamo concesse questa pausa per poterci riprendere il senso del nostro valore personale che negli anni si era perso, in favore del duo. Io e mia sorella abbiamo sempre condiviso gioie e dolori, ma siamo anche persone con due identità differenti. Gli anni in cui ci siamo separate mi sono dedicata alla recitazione, era un ambito che mi ha sempre affascinato. (Biccy.it)

