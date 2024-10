“Ora basta, è un nostro diritto!” Del Debbio scatenato a Fuori dal Coro infiamma la Rete (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tema dell’immigrazione e della sicurezza è tornato al centro del dibattito pubblico durante l’ultima puntata di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano su Rete 4. Al centro della discussione, le politiche di accoglienza del governo e la questione del trattenimento degli immigrati negli hub in Albania, voluto dall’esecutivo italiano. “L’Italia è davvero un Paese sicuro?”, si è chiesto Giordano. Del Debbio: “Liberi di non essere accoltellati” Paolo Del Debbio è apparso subito furioso per la situazione di insicurezza che si registra in molte città italiane. “C’è un diritto fondamentale, che è quello di circolazione all’interno del nostro Paese,” ha affermato, sottolineando con fermezza che muoversi liberamente significa non dover temere aggressioni o violenze. Thesocialpost.it - “Ora basta, è un nostro diritto!” Del Debbio scatenato a Fuori dal Coro infiamma la Rete Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tema dell’immigrazione e della sicurezza è tornato al centro del dibattito pubblico durante l’ultima puntata didal, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano su4. Al centro della discussione, le politiche di accoglienza del governo e la questione del trattenimento degli immigrati negli hub in Albania, voluto dall’esecutivo italiano. “L’Italia è davvero un Paese sicuro?”, si è chiesto Giordano. Del: “Liberi di non essere accoltellati” Paolo Delè apparso subito furioso per la situazione di insicurezza che si registra in molte città italiane. “C’è unfondamentale, che è quello di circolazione all’interno delPaese,” ha affermato, sottolineando con fermezza che muoversi liberamente significa non dover temere aggressioni o violenze.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fuori dal coro - Del Debbio furioso : "Il nostro diritto!" - l'urlo in nome degli italiani | Video - Intanto, a Pisa, una troupe del programma in giro con la giornalista Chiara Giannini per raccontare cosa succede in città, è stata aggredita da un manipolo di immigrati ed è stata costretta a chiamare le forze dell'ordine. Pubblicato sul profilo ufficiale di X, l'intervento di Del Debbio ha scatenato diverse reazioni d'appoggio. (Liberoquotidiano.it)

Fuori dal coro : anticipazioni e ospiti della puntata di stasera - mercoledì 23 ottobre 2024 - Infine, un approfondimento sulle alluvioni in Emilia-Romagna: dall’impiego dei fondi per il dissesto idrogeologico ai lavori per la messa in sicurezza del territorio. A seguire, un reportage sulla gestione dell’immigrazione a Trieste. E ancora, tutti gli aggiornamenti sulle lunghe attese della sanità. (Tpi.it)

Fuori dal coro - stasera in tv : le anticipazioni e gli argomenti del 23 ottobre 2024 - Va in onda oggi, mercoledì 23 ottobre, a partire dalle 21.20 su Rete 4, una nuova e attesa puntata di "Fuori dal coro": il programma condotto da Mario Giordano trasmette il già chiacchierato servizio realizzato a Pisa, dove una troupe del programma è stata vittima di un'aggressione. Ma gli... (Today.it)